Tonini “Comunicazione responsabile fondamentale contro le fake news”

MILANO (ITALPRESS) - “Da 20 anni Havas Pr si occupa di comunicazione, avendo la consapevolezza che comunicare significa agire in maniera responsabile affinché si formino le opinioni e si costruisca un ingaggio di chi ci ascolta. Attualmente il fenomeno delle fake news è molto presente, ecco perché il ruolo della comunicazione responsabile è molto importante. Proprio per aiutare chi ascolta a capire qual è l’informazione corretta e quindi a scegliere e agire in modo responsabile”. Così Caterina Tonini, Ceo di Havas Creative Network Italy e co-Founder e Ceo di Havas PR Milan, a margine della conferenza “Fake off, spegniamo la disinformazione”, organizzata da Havas Pr a Milano, durante la quale diversi esperti del settore si sono confrontati sui temi delle false notizie e della comunicazione responsabile. xm4/fsc/gtr