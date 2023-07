LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. A renderlo noto è lo stesso club inglese, attraverso il suo profilo Twitter. “Siamo lieti di annunciare la firma di Sandro Tonali, arrivato dal Milan – si legge -. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non ufficiale e ha concordato un contratto fino al 2028. Benvenuto al Newcastle United, Sandro”.

Immediato il saluto del club rossonero: “E’ stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio”. A ruota anche un post sui social di Tonali per il Milan: “Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio ma un arrivederci”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]