Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso”, il nuovo album in uscita il 28 novembre

MILANO (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso”, il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in preorder.

Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall’uscita del primo singolo estratto “Lasciamene un po’” – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia.

“Ho un’ammirazione profonda per chi, ogni giorno, affronta l’ignoto. Potrei quasi definirla un’invidia positiva, sana. Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita” dice Tommaso Paradiso.

“Io, invece, sono semplicemente un uomo ossessionato dall’intensità emessa dalla luce delle lampadine. Sono convinto che anche un ambiente non canonicamente “bello” possa essere salvato da una luce calda. Sono semplicemente un uomo ossessionato dai palazzi, dall’edilizia in generale. Ancora non ho capito se tutto ciò che compio quotidianamente sia un tentativo di fuga dal malessere o una costante tensione verso il benessere. Fatto sta che il piacere, immediato o programmato, sa tenermi a galla da quando mi sveglio a quando mi addormento. Esco di casa verso mezzogiorno, noleggio un monopattino e percorro le stesse identiche strade: il mio cuore si gonfia e la mente si libera. Potrei addirittura affermare di essere “fatto”, sì, ma di un godimento naturale. Assisto e interpreto i fatti di questo mondo che mi cadono in testa, e ho l’oscura consapevolezza di non poter fare niente di significativo. Ho un po’ di paura. Posso solo scrivere e accompagnare questa rassegna di pensieri con la musica. È notte. Noleggio un altro monopattino. Ho bisogno di percorrere quella via che da Piazzale Flaminio sale su, dove passa anche il tram. Ho bisogno di accendere quella piccola luce, debole come me, aprire il frigo, fumare un’ultima sigaretta e amare all’infinito chi mi ha dato tutto e anche chi non mi ha dato niente. Tornare a casa” conclude Tommaso Paradiso.

“Casa Paradiso” è disponibile in diversi formati fisici: il CD in una speciale configurazione pop-up, il vinile in due diverse colorazioni, e il vinile bianco autografato in vendita esclusiva su amazon.it.

-Foto ufficio stampa Goigest-

