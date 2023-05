SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “La nostra è una regione a condizione speciale. E’ molto piccola, con una struttura finanziaria debole e non autosufficiente sotto il profilo finanziario. Dobbiamo creare sinergie, è il primo passo per sviluppare una regione con una valenza ambientale enorme come questa”. Lo dice il Presidente del Molise, Donato Toma, intervenendo in videoconferenza al secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti. “Abbiamo una Zes in comune con la Puglia e sta funzionando molto bene, ma anche con la Regione Abruzzo, con la quale abbiamo stretto degli accordi, dei protocolli per lo sviluppo infrastrutturale: dobbiamo inserirci laddove riusciamo a fare massa critica” afferma il governatore che chiede “maggiore attenzione da parte del Governo”.

