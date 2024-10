CAGLIARI (ITALPRESS) – La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha preso parte a diversi impegni istituzionali di carattere europeo. In particolare, la presidente ha assunto l’incarico di componente titolare del Comitato delle Regioni, l’assemblea rappresentativa delle autonomie regionali e locali che partecipa al processo legislativo dell’Unione europea, e ha preso parte ai lavori dell’assemblea plenaria, svoltasi nell’emiciclo del Parlamento europeo. In questa occasione, Todde ha presentato una serie di emendamenti al progetto di risoluzione urgente sullo stato delle regioni e delle città nell’UE, sottoscritti insieme alla rappresentante delle Isole Baleari, per evidenziare le problematiche dei territori insulari e la necessità che essi godano di un’attenzione particolare da parte delle politiche dell’Unione europea. Inoltre, oggi, nella sala principale del Comitato delle Regioni, la presidente ha dato l’avvio ai lavori del Forum delle regioni insulari europee, nell’ambito di un partenariato europeo – di cui la Sardegna è capofila – composto anche dalle regioni Corsica (Francia), Isole Baleari (Spagna), Isole Ionie e Creta (Grecia), Gotland (Svezia), A’land (Finlandia), e dal Ministero per gli affari di Gozo (Malta). Nel corso della conferenza, hanno preso la parola i vertici politici delle regioni insulari europee, alti rappresentanti della Commissione europea, eurodeputati, delegati di governi statali aventi territori insulari, nonchè esponenti del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e sociale dell’Unione europea. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Regione Sardegna tramite il proprio Ufficio di Bruxelles, rappresenta un’occasione di confronto con le istituzioni europee sui temi della territorializzazione delle politiche UE e, in particolare, della dimensione insulare, sostanzialmente inesistente negli assetti legislativi europei. Contestualmente, rappresenta il primo incontro tra i rappresentanti politici delle Regioni facenti parte della piattaforma di collaborazione istituita dalla RAS a Bruxelles, di cui la Sardegna è coordinatrice. L’appuntamento è inserito nel programma della Settimana europea delle regioni e delle città, il principale evento di comunicazione istituzionale dell’Unione europea.

Sempre oggi, la Regione è stata protagonista del workshop “Mediterranean’s Got Talent: Empowering Youth with Blue and Green Skills”, anch’esso parte del programma della stessa rassegna, in qualità di Autorità di Gestione del programma Interreg NEXT MED, uno dei maggiori programmi di cooperazione transnazionale finanziati dall’UE per il periodo 2021-2027 per sostenere uno sviluppo intelligente, sostenibile ed equo nel Mediterraneo, affrontando sfide socio-economiche, ambientali e di governance. Il seminario ha presentato esempi pratici di progetti finanziati dall’Unione europea, ideati per valorizzare e trattenere i giovani talenti nella regione mediterranea nel campo delle economie blu e verdi.

foto: Agenzia Fotogramma

