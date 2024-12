CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il benessere dei cittadini sardi è una priorità assoluta. Abbiamo approvato in giunta una serie di importanti delibere per migliorare il sistema sanitario, garantire servizi essenziali e rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Con queste misure continua il nostro impegno nel migliorare l’efficienza e l’accessibilità del sistema sanitario potenziandone i servizi”. Lo scrive sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, spiegando le ultime delibere adottate nella riunione di Giunta di questa settimana. “Proroghiamo fino al 2025 il programma per ridurre i tempi delle liste d’attesa, riconoscendo ai medici fino a 100 euro l’ora per i progetti di recupero”.

“Le Aziende Sanitarie e l’Ares avranno il compito di attuare la misura, finanziata con fondi regionali fino a esaurimento delle risorse disponibili – prosegue Todde – Abbiamo definito nuovi criteri per la gestione dei dispensari farmaceutici, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai farmaci nei comuni con meno di 5mila abitanti dove non esistono farmacie. I dispensari, gestiti da farmacisti iscritti all’Albo, saranno un servizio pubblico essenziale per le comunità periferiche, senza entrare in competizione con le farmacie tradizionali. Introduciamo nuove regole per migliorare il lavoro delle Commissioni mediche di invalidità civile e ridurre i tempi di attesa. L’obiettivo è quello di uniformare le procedure tra le ASL e risolvere la carenza di personale medico. Queste misure semplificheranno e velocizzeranno il servizio, migliorando l’assistenza ai cittadini. Inoltre, abbiamo dato il via libera alla nomina dell’Organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. Questo ha il compito di proporre iniziative e misure atte a garantire la coerenza tra l’attività assistenziale dell’AOU e la programmazione didattica e scientifica dell’Università”.

Sempre in tema di Sanità si rafforzano “i Centri Antifumo per la lotta al tumore stanziando 110mila euro per il biennio 2024-2025. Le azioni includono formazione per i sanitari, supporto ai percorsi di disassuefazione e campagne per promuovere stili di vita sani, in linea con le linee guida nazionali”. Per le donne vittime di violenza invece sono state aggiornate “le linee guida per l’accoglienza e il sostegno, con una maggiore precisione nella rendicontazione dei contributi e procedure semplificate per l’accesso ai finanziamenti regionali”. Infine, “estendiamo la possibilità di ottenere contributi per i pazienti che necessitano di cure fuori regione o all’estero, semplificando le procedure e offrendo maggiore sostegno anche agli accompagnatori”.

