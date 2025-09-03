Todde incontra Giorgetti a Roma “Confronto positivo che ha permesso di ribadire con chiarezza le istanze della Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ringrazio il vicepresidente della Giunta e assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni ed il gruppo di lavoro che ha costruito la posizione della Sardegna in questi mesi, per l’incontro che si è tenuto ieri a Roma con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Un confronto positivo che ha permesso di ribadire con chiarezza le istanze della Sardegna“. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta l’incontro al MEF tra la Regione e il ministro Giancarlo Giorgetti sulla cosiddetta vertenza entrate.

“Il Governo deve alla nostra isola, solo per quest’anno, 200 milioni dalle tasse che riscuotiamo per lo Stato, 1,7 miliardi in tutto che si sono accumulati dagli anni passati – spiega Todde a proposito del contenzioso aperto – Cifre importanti che servono ai sardi per finanziare i servizi ai cittadini, per le infrastrutture, per la tutela dell’ambiente e per programmare interventi di sviluppo e riqualificazione”.

E conclude: “Accogliamo quindi con favore la disponibilità del ministro a istituire un tavolo specifico, al quale parteciperò personalmente, per giungere a una soluzione condivisa sulla vertenza entrate e affrontare anche il tema dell’insularità, che per noi rappresenta una priorità strategica. È nostro dovere difendere questi diritti mantenendo allo stesso tempo un approccio dialogante e istituzionale nei rapporti con lo Stato”.

