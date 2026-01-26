CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono state stanziate risorse uguali per tutte le regioni, i primi 100 milioni che sono una prima trance per rispondere alle emergenze più importanti che dovremo portare avanti”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del Consiglio dei Ministri dedicato ai danni del ciclone Harry. “Abbiamo fatto presente le criticità della nostra Regione – spiega Todde – in particolare problemi infrastrutturali di strade, strade rurali, aziende agricole, ma anche di porti e coste impattate. Lavoreremo da subito, la nostra Giunta ha deliberato 5,5 milioni e in Finanziaria delibereremo ulteriori risorse. Lavoreremo con la Protezione civile per capire i Comuni impattati, in modo da non fare interventi a pioggia ma interventi mirati”. E sulla stima dei danni spiega: “Abbiamo una primissima stima di 200 milioni, ma è una stima che hanno dato i sindaci, non ci sono dentro le stime infrastrutturali di strade e porti”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).