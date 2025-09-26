Todde “Con il nuovo modello di continuità territoriale difendiamo l’insularità”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Con la pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si conclude definitivamente il percorso normativo e si apre la strada all’attuazione del nuovo modello di continuità territoriale”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in una nota sulle novità riguardanti il nuovo modello di continuità aerea.

“Dall’insediamento della nuova Commissione Europea a dicembre 2024 sono passati nove mesi. Il tempo necessario per negoziare con l’Unione Europea il cambiamento delle regole che permettono il percorso per il nuovo bando – spiega Todde – Da oggi non parliamo più solo di proposte, ma di regole scritte nero su bianco che garantiscono collegamenti più giusti, tariffe più eque e maggiori opportunità per tutti i sardi. Abbiamo sempre creduto che la continuità territoriale non fosse un privilegio ma un diritto sacrosanto della Sardegna. Nonostante le critiche e i tentativi di sminuirne l’importanza, abbiamo lavorato con determinazione per garantire ciò che ci spetta. Uno strumento con cui difendiamo l’insularità, contrastiamo lo spopolamento e diamo a giovani, famiglie e imprese la possibilità di restare, crescere e competere”. E conclude: “Ora il prossimo passo sarà il bando della Regione. È un risultato che dà più forza ai diritti dei sardi, che costruisce opportunità e che guarda al futuro di una Sardegna connessa e protagonista”.

