Todde “A Cagliari la prima Cabina di regia sull’Einstein Telescope”

CAGLIARI (ITALPRESS) “Oggi a Cagliari si è riunita per la prima volta la Cabina di regia sull’Einstein Telescope, con istituzioni, sindaci, sindacati, imprese e comunità locali. È il luogo in cui condividere scelte, aggiornamenti e strategie per una candidatura che può cambiare il futuro della Sardegna. Stiamo lavorando alla possibilità di allargare la partecipare al progetto per la Sassonia e parallelamente continuiamo a costruire il percorso con atti e risorse concrete”. Così sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. “La Regione ha già stanziato 350 milioni di euro per l’ET, oltre agli interventi per la ristrutturazione della Diga Minghetti, l’adeguamento della strada di accesso al sito e il Centro Ricerche ET SUnLab e nuove iniziative di valorizzazione del territorio, con l’apertura di un Infopoint a Lula e di uno spazio scientifico a Nuoro – prosegue Todde – Il prossimo passo sarà la Conferenza di servizi preliminare del 7 novembre, occasione per mettere a sistema le opere e coordinare i progetti già avviati”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

