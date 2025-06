Todaro “Nuovo terminal container a Termini Imerese dà grandi vantaggi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per Termini Imerese oggi è una giornata importantissima. Abbiamo trasferito i container da una zona congestionata di Palermo, che avevano grandissime difficoltà di viabilità e di fruibilità per le aziende al porto di Termini Imerese che ha vari vantaggi: viabilità, tempi di movimentazione nei container velocissimi rispetto al capoluogo e, cosa più importante, è centrale per la Sicilia occidentale. Siamo molto fiduciosi che nel medio periodo Termini Imerese potrà avere una funzione economica ben diversa da quella attuale". Lo ha detto il presidente di Portitalia, Giuseppe Todaro, a margine della presentazione del nuovo terminal container del porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo. col3/vbo/mca1