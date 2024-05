Todaro “Dare una cultura ecologista ai giovani per un futuro migliore”

"Teniamo moltissimo a sensibilizzare quanto più giovani alla raccolta differenziata, stiamo implementando queste iniziative che sono necessarie per aumentare la cultura ecologista nei ragazzi. Se non aumentiamo la cultura, questa città non so quante speranze possa avere, quanti sforzi possa fare la Rap. Quindi ci siamo dati anche una mission: cominciamo dalle generazioni future e cominciamo a dare loro la cultura. Speriamo di dare un importante impulso a questa città". Così Giuseppe Todaro, presidente di Rap, a margine della cerimonia conclusiva del progetto "Il Riciclo...la carta vincente!", promosso da Rap e condiviso con l'Amministrazione Comunale di Palermo.