Tocci “Dacia si conferma il primo brand per vendite nel canale dei privati”

MILANO (ITALPRESS) - Per il terzo anno consecutivo, Dacia si è confermata leader nel mercato retail: nel solo 2025 sono state immatricolate 97.198 vetture (+13,1%) ed è stata raggiunta una quota di mercato pari al 5,67% (auto + veicoli commerciali) e del 6,2% nel mercato auto. Sono i principali dati resi noti in conferenza stampa a Milano. Particolarmente soddisfatto Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia. "Nel 2025 Dacia in Italia ha performato molto bene: nel nostro paese sono state vendute circa 50.000 Sandero e questo è un altro dato significativo perché Sandero è la punta di diamante del nostro brand. E per il terzo anno consecutivo in Italia il brand Dacia si conferma il primo per vendite nel canale dei privati che sappiamo essere un canale fondamentale per il successo in Italia. Quindi direi che complessivamente possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti". xh7/tvi/gtr