ROMA (ITALPRESS) – Il tanto atteso annuncio è arrivato: Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour “Stadi26” è prodotto e organizzato da Live Nation. Questo il calendario di “Stadi26”: 30 maggio 2026, Lignano – Stadio Teghil; 6 giugno, Milano – Stadio San Siro; 10 giugno, Torino – Allianz Stadium; 14 giugno, Bologna – Stadio Dall’Ara; 18 giugno, Padova – Stadio Euganeo; 23 giugno, Napoli – Stadio Diego Armando Maradona; 27 giugno, Roma – Stadio Olimpico; 3 luglio, Ancona – Stadio Del Conero; 8 luglio, Bari – Stadio San Nicola; 12 luglio, Messina – Stadio San Filippo.

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo, a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto Ferro cantare davanti a 570 mila spettatori, arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo dell’artista pontino “Cuore Rotto”, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone. Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980, ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo e ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of”.

