MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile da venerdì 1° settembre per la programmazione radiofonica e in tutti gli store digitali “Abbiamo vinto già”, il nuovo singolo inedito di Tiziano Ferro che vede per la prima volta collaborare il cantautore reduce da una straordinaria estate di live nei principali Stadi italiani con J-AX, fresco di reunion con gli Articolo31, una reunion di grandissimo successo celebrata con un tour estivo acclamato dal pubblico in oltre 20 date.

Tiziano Ferro sottolinea: “Abbiamo vinto già è una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti”.

