TIZIANO FERRO, “ACCETTO MIRACOLI” E’ DISCO DI PLATINO

MILANO (ITALPRESS) – “Accetto Miracoli”, il nuovo album di Tiziano Ferro risalito questa settimana al primo posto delle classifiche di vendita ufficiali, è ora certificato platino (certificazioni diffuse oggi da FIMI/GfK Italia).

L’album, uscito il 22 novembre scorso su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), quattro settimane fa aveva debuttato direttamente al #1 nella Top100 Album dei dischi più venduti della settimana Top of the Music Fimi/GfK ITALIA. Ora, dopo due settimane in seconda posizione, ha riconquistato la prima posizione nella classifica diffusa venerdì scorso da FIMI.

Contemporaneamente il nuovo singolo In mezzo a questo inverno è risultato il brano italiano più programmato dalle radio.

