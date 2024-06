Tifosi azzurri delusi post Spagna ma fiduciosi per la Croazia

Tifosi azzurri delusi post Spagna ma fiduciosi per la Croazia

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - Un bel po' di delusione dopo una partita subita, dopo una gara dominata dalla Spagna per 90 minuti, nonostante l'1-0 finale. Scelte tecniche discutibili, una Spagna troppo forte per essere battuta, ma la squadra c'è e "potevamo sfangarla", magari con un gol all'ultimo minuto. La sconfitta dunque brucia parecchio, tra le giocate di Nico Williams e Yamal gli azzurri hanno fatto fatica a contenere le Furie Rosse. La solidità però non manca, con la Croazia l'Italia si gioca il proprio destino ad Euro 2024: con un pareggio o una vittoria l'Italia agli ottavi, con un ko la squadra di Spalletti deve sperare nei risultati incrociati. Ma l'Italia, a Lipsia, è ancora padrona del proprio destino, magari cercando di salvare anche intrecci familiari. pia/gm/gtr