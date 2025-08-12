“Ti copro le spalle”, debutta il podcast dell’Università Vita-Salute San Raffaele

MILANO (ITALPRESS) – Una voce femminile, fuori dal tempo, racconta. È la voce di un essere umano “universale” – il celebre Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci – che, dal suo quadrato iscritto dentro al cerchio, osserva il passaggio di studenti e studentesse dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (UniSR). Da questa suggestione prende vita “Ti copro le spalle”, un podcast che si propone di esplorare una domanda antica quanto l’umanità stessa: Quid est homo? Una riflessione che apre orizzonti infiniti, che accompagna ogni fase del “cammin di nostra vita” e che l’Università ha scelto come proprio manifesto. In cinque puntate poetiche e visionarie, il podcast attraversa storia, scienza, filosofia e vita quotidiana per raccontare il cammino dell’essere umano. Attraverso un tono ironico e leggero, la voce narrante accompagna gli ascoltatori in un percorso che attraversa il sapere, le emozioni e le sfide della vita universitaria.

Un cammino talvolta impervio, ma sempre intenso e stimolante che porta alla conoscenza, alla condivisione e alla crescita personale. “Ti copro le spalle” è un viaggio che è al tempo stesso universitario e universalistico. La voce narrante è di Lucilla Giagnoni: attrice, narratrice, regista e autrice teatrale. È direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara dal 2016 e ha vinto il Premio Persefone per il miglior spettacolo teatrale in TV con Vergine madre. Studiosa di testi sacri, traduce dall’ebraico e dall’arabo, e crea drammaturgie che intrecciano il dialogo tra scienza e spiritualità. Collabora con ricercatori di istituzioni come l’IFNI, il CERN e il Politecnico di Milano, sperimentando nuove modalità di comunicazione scientifica. Come formatrice, insegna comunicazione e narrazione a un pubblico eterogeneo: aziende, manager, sindacati, insegnanti, studenti, artisti e cittadini. È autrice per Radio Rai ed è stata la prima artista al mondo a interpretare integralmente in video streaming la Divina Commedia, ora disponibile su Rai Play.

