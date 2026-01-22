Thunder ok a Milwaukee, vittoria record per i Knicks contro i Nets: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – Tanti infortuni e uno Shai Gilgeous-Alexander in formato Mvp. Basta e avanza agli Oklahoma City Thunder per battere 122-102 in trasferta i Milwaukee Bucks. Il 27enne realizza 40 punti, 7 rimbalzi e 11 assist con un incredibile 16/19 dal campo e un 2/2 dall’arco, stravincendo il duello a distanza con Giannis Antetokounmpo, l’ultimo a smettere di crederci in casa Bucks con i suoi 19 punti e 14 rimbalzi.

Vincono le prime cinque della classe ad Est. La scena se la prendono i New York Knicks, terzi in classifica, reduci da quattro sconfitte di fila prima di far registrare il successo più largo della loro storia contro i Brooklyn Nets. Finisce 120-66 con un margine di 54 punti che entra nei libri dei record della franchigia newyorkese, mentre per i Nets inizia una giornata di riflessioni dopo il 29% complessivo al tiro messo a referto. Vince anche la capolista Detroit. I Pistons battono a domicilio 112-104 i New Orleans Pelicans con i 20 punti e i 15 rimbalzi di Jalen Duren. Sorridono anche i Boston Celtics che si impongono per 119-104 sugli Indiana Pacers, affidandosi ad un Jaylen Brown da 30 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, mentre sul fronte opposto non bastano i 32 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam.

Tutto facile anche per i Toronto Raptors che fanno festa a Sacramento contro i Kings, battuti 122-109 sotto i colpi del duo formato da Scottie Barnes e Brandon Ingram, autori di 23 punti a testa. Infine, c’è anche il successo dei Cleveland Cavaliers a completare una nottata positiva per la top 5 ad Est. A Charlotte, i Cavs vincono 94-87 trovando 24 punti dal solito Donovan Mitchell e la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley, mentre agli Hornets non bastano i 24 di Brandon Miller e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Kon Knueppel. È la prestazione da incorniciare di Jalen Johnson invece a regalare un successo prezioso esterno agli Atlanta Hawks sul parquet dei Memphis Grizzlies (124-122). Il 24enne realizza 32 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, mentre dall’altro lato Ja Morant non va oltre quota 23 con 12 assist.

