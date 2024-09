TORINO (ITALPRESS) – Thiago Motta pensa solo alla gara di campionato di domani, in trasferta, contro l’Empoli, e non vuole pensare ad altro, nemmeno all’imminente inizio della Champions League. Il tecnico della Juventus, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Stanno tutti bene, Nico Gonzalez ha giocato, Danilo ha giocato, altri hanno giocato in Nazionale e stanno tutti bene. Domani è una partita seria. Sarà una gara complicata, come tutte del resto in Serie A, dobbiamo pensare solo a questo match. Dovremo essere concentrati e cercare di imporre il nostro gioco. Il resto, la Champions, lo vedremo dopo. Il doppio impegno cambia poco nella gestione della rosa”. “Sono contento sia di come hanno lavorato i giocatori che sono rimasti qui a Torino che dei vari giocatori tornati dagli impegni con le proprie Nazionali. Domani è una partita da affrontare al meglio, contro un Empoli che sta bene. Anche noi stiamo bene e abbiamo preparato al meglio la sfida in questi ultimi giorni”, ha aggiunto l’allenatore bianconero.

Sulla formazione di domani, poi, Motta non si è sbilanciato: “Abbiamo tanti buoni giocatori. Douglas Luiz e Koopmeiners titolari? Sono due grandi calciatori, vedremo domani chi giocherà dall’inizio e chi entrerà dopo”. Chiusura quindi su Rabiot e su Vlahovic: “Adrien ha fatto la sua scelta, io gli auguro il meglio e spero che sia felice. Voglio bene a lui come ragazzo. Spero che possa trovare una squadra dove realizzarsi e dove riesca a dimostrare il suo talento. Dusan trasmette sempre durante gli allenamenti grande entusiasmo a tutti, anche a me. Arriva sempre con grande voglia e con energia positiva. Sono veramente contento di lui, sta facendo molto bene”.

