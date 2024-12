TORINO (ITALPRESS) – Si è tenuta martedì 3 dicembre al Meet Center di Milano l’anteprima di “The Women Era”, un Jeep Road Trip in cinque episodi dedicati a donne che, grazie al loro impegno imprenditoriale, sociale e culturale, stanno plasmando la storia e il futuro di altre donne. Ideato da Freeda e Jeep, il viaggio è condotto dalla content creator Diletta Begali e dall’antropologa della cultura materiale Lucrezia Milillo, ed è disponibile su Prime Video. Le cinque protagoniste rappresentano storie e realtà geografiche diverse lungo la Penisola, unite dalla loro capacità di realizzarsi e aprire nuove strade – proprio come i SUV Jeep – sfruttando il loro capitale sociale e culturale per creare valore attraverso azioni concrete.

Sebbene il traguardo sia alla stessa distanza per uomini e donne, la strada per queste ultime è costellata di ostacoli e difficoltà. E’ fondamentale dare voce a chi ha raggiunto il successo, per ispirare altre donne a prendere in mano la propria storia. In questo contesto, la partnership con Jeep, attraverso l’iconico Wrangler – il SUV più capable e premiato al mondo – acquista ancora più significato.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Jeep per portare alla luce storie straordinarie di donne che ispirano non solo le nuove generazioni, ma tutti coloro in cerca di modelli positivi e autentici” ha commentato Andrea Scotti Calderini, CEO & Co-Founder di Freeda “Attraverso queste narrazioni significative, Jeep e Freeda ribadiscono il loro impegno a sostegno delle donne, in un contesto socio-culturale che purtroppo, ancora oggi, non garantisce sempre la parità che meriterebbero”.

“Con ‘The Women Erà celebriamo le storie di donne straordinarie che, con coraggio e determinazione, affrontano percorsi impervi per realizzare i loro obiettivi e lasciare un segno nella società. Queste protagoniste sono esempi di resilienza, capaci di trasformare le sfide in opportunità, valori che condividiamo in Jeep. Come i nostri SUV, noti per aprire nuove strade, dimostrano che ogni ostacolo può essere superato. Siamo orgogliosi di supportarle in questo viaggio, offrendo mezzi innovativi e performanti come il Wrangler 4xe, simbolo di avventura, sostenibilità e libertà di guidare il proprio destino” ha detto

Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia.

