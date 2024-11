ROMA (ITALPRESS) – Esce il 24 gennaio “Hurry Up Tomorrow” di The Weeknd.

Si tratta del capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd, dopo “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia)”. Per celebrare l’uscita dell’album, l’artista si esibirà in uno show, sabato 25 gennaio al Rose Bowl Stadium di Pasadena in California. Il palco occuperà l’intera superficie dello stadio, per regalare ai fan un’esperienza imperdibile a tutto tondo con una produzione mai vista prima.

