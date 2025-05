I The Kolors protagonisti di “Road to Battiti” a Trani

BARI (ITALPRESS) – Sono i The Kolors i protagonisti del secondo appuntamento con “Road to Battiti”, in programma domani, domenica 4 maggio a Trani. E’ la seconda di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il “Cornetto Battiti Live”.

Il radio live show di Radio Norba si terrà tra la banchina del porto e la stupenda piazza Quercia, ad angolo con via Statuti Marittimi. Dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dei The Kolors per la registrazione del videoclip della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

I The Kolors tornano dal vivo in Italia la prossima estate con il tour estivo “Summer 2025”. Dopo il successo del tour europeo, che li ha visti protagonisti a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino, la band capitanata da Stash è pronta a infiammare i palchi italiani e, dopo aver già svelato i primi appuntamenti live (il primo a Firenze), annuncia nuovi concerti a L’Aquila, Marina di Modica (RG) e Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il nuovo tour arriva sulla scia del successo di “Tu con chi fai l’amore” (Warner Music Italy), il brano inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto presentato al Festival di Sanremo 2025 e per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Un nuovo tassello nel percorso artistico dei Kolors, che confermano la loro personalissima identità sonora, la stessa che porteranno dal vivo con uno show che si preannuncia ricco di numerose sorprese. L’accesso è libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.

– foto ufficio stampa Radio Norba –

