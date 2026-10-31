Thales Alenia Space, assegnati due satelliti aggiuntivi della costellazione Galileo di Seconda Generazione

ROMA (ITALPRESS) – Due satelliti aggiuntivi dedicati alla costellazione Galileo di seconda generazione, sono stati assegnati a Thales Alenia Space nell’ambito del contratto in corso con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questi satelliti, insieme ai sei già in costruzione nelle camere pulite di Thales Alenia Space, miglioreranno la precisione di Galileo aumentando al contempo la robustezza e la resilienza dei suoi segnali contro interferenze e jamming. La seconda generazione è dotata di un’architettura più robusta e affidabile, protezione rafforzata di cybersicurezza per garantire una maggiore disponibilità dei servizi e una durata operativa di 15 anni. I due nuovi satelliti saranno integrati e testati nella Space Smart Factory dell’azienda, uno degli impianti di produzione satellitari più intelligenti, digitali e riconfigurabili d’Europa, situato a Roma.

“Vorrei ringraziare sinceramente l’ESA, EUSPA e la Commissione Europea per aver rinnovato la loro fiducia nella nostra azienda”, ha dichiarato Giampiero Di Paolo, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia.

“Questo ultimo risultato rafforza ulteriormente il ruolo di leadership di Thales Alenia Space per Galileo di seconda generazione, portando il nostro contributo totale a otto satelliti, oltre alla responsabilità per il segmento di Missione di Terra. Questo nuovo traguardo consolida la nostra posizione all’avanguardia nella navigazione spaziale europea”, ha aggiunto.

“L’assegnazione di questi due satelliti aggiuntivi riafferma la fiducia che la Commissione Europea, EUSPA e l’ESA ripongono in Thales Alenia Space per realizzare uno dei programmi spaziali più ambiziosi d’Europa. Sfruttando la nostra competenza senza pari nelle costellazioni satellitari e nei sistemi di navigazione, siamo orgogliosi di contribuire alla prossima generazione di Galileo, migliorandone le prestazioni, sicurezza e resilienza. Questo programma rappresenta una pietra miliare dell’autonomia strategica dell’Europa e contribuirà a plasmare il futuro dei servizi di navigazione spaziale per i decenni a venire”, ha dichiarato Hervé Derrey, ceo di Thales Alenia Space.

– Foto ufficio stampa Thales Alenia Space –

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