Tg Università – 27/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mattarella dottore ad honorem in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Salute e big data, 8 nuovi corsi per gli Atenei dell’Emilia-Romagna - Sviluppo sostenibile, bando da 3 milioni per i progetti di ricerca fsc/abr/gtr