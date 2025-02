Tg Università – 24/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠“Un inizio straordinario”. 100 anni per l’Ateneo per Stranieri di Perugia - Spendere meno, spendere meglio. Accordo Consip-Crui - La Statale guarda al 2030 con il nuovo Piano Strategico abr/fsc/gsl