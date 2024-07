Tg Università – 1/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - ⁠Medicina, chi la sceglie lo fa con convinzione - ⁠Ricerca hi-tech, un nuovo edificio per il Politecnico di Milano - ⁠60 mila posti letto in più per gli studenti entro il 2026 abr/fsc/mrv