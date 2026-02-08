Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 8/2/2026

MILANO (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lollobrigida, oro e record: la vittoria della mamma-atleta - Sofia Goggia bronzo olimpico nella discesa, caduta rovinosa per Vonn - Avvio azzurro che contagia, Malagó "Le medaglie sono un effetto traino" - Milano-Cortina, Rauti "Presentato al mondo quello che l'Italia sa fare" - Lilly porta la salute e la sensibilizzazione sull’obesità a Milano Cortina - Ita Airways celebra i Giochi con lo showcasing "Skyway" a Milano gm/mrv