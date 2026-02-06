Home Video News Pillole Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 6/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Città e sedi di gara: dal cuore di Milano alle vette delle Dolomiti - I giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese - Mattarella visita il villaggio olimpico a Milano - Milano-Cortina, Santandrea "Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione" - Milano-Cortina, Cucci "L'Olimpiade in Italia diventi un'occasione di pace" gm/mrv