Home Video News Pillole Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni - Bronzo nella staffetta maschile: Italia ancora sul podio nello short track - Mornati "Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola" - Tortu si gode Giochi Invernali "Brignone mi ha emozionato" - Lo sport italiano in campo per l'ambiente, siglato accordo Coni-Conai gm/azn