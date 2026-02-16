Home Video News Pillole Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 16/2/2026
MILANO (ITALPRESS) - In questa edizione: - Brignone “Il mio sogno? Un viaggio e non cambiare vita” - Vittozzi d’oro nel biathlon “Ho trovato la forza dentro di me” - Moioli e Sommariva coppia d'argento dello snowboard "Che felicità" - Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi "Risultato che aiuta a crescere" - Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica” - Lollobrigida “I Giochi vetrina internazionale per il Paese” gm/gtr