Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 15/2/2026

MILANO (ITALPRESS) - In questa edizione: - Brignone oro nel gigante, è bis dopo il successo nel SuperG - Oro storico per Lisa Vittozzi nella 10 km inseguimento di biathlon - Snowboard, Moioli e Sommariva argento: Italia da record a Milano-Cortina - Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni - Lucia Dalmasso festeggiata a Cortina - Per Arianna Errigo applausi a Milano-Cortina e obiettivo Los Angeles - Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica” gm/gtr