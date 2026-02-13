Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 13/2/2026

MILANO (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti - Lollobrigida e gli ori della rinascita: dal dubbio al trionfo olimpico - Dalla paura al trionfo: l'oro olimpico di Federica Brignone - Slittinisti d’oro “Abbiamo fatto la storia” - Buonfiglio “Dietro ogni medaglia lavoro e impegno di tante persone" - Alberto di Monaco: entusiasmo e ricordi a cinque cerchi gm/azn