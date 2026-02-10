Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 10/2/2026

MILANO (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track - Fischnaller ancora di bronzo "Ma in Italia è più bello" - Tomba "Dispiace per Vonn, non doveva andare a Crans Montana" - Bassino spettatrice a Milano-Cortina “Sensazione strana ma è esperienza diversa" - Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy” - Milano Cortina 2026, un volano da 5,3 miliardi per territori e turismo gm/azn