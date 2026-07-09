Tg Sport – 9/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali 2026: al via i quarti con Francia-Marocco, Malagò celebra il trionfo del 2006 - Juventus: Martinez dice sì, caccia ai parametri zero per il centrocampo di Spalletti - Milan: Amorim cerca il trequartista, mirino su Alajbegovic e Karetsas - Wimbledon: domani Sinner-Djokovic per la finale, si ferma la corsa di Cobolli e Paolini - Aci, La Russa “Ci saranno diverse iniziative di arte e cultura per GP di Monza” azn