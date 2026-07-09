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Tg News – 9/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia espelle due militari russi a capo dello spionaggio - Mosca contro Trump: “Arma Kiev ma vuole contribuire alla pace” - Volkswagen, verso taglio di 120 mila posti di lavoro - Torturò e uccise di botte la moglie, ergastolo - Condannati gli hater di Liliana Segre - Treni in tilt in Calabria, cavi tagliati in più punti - Clima, Giugno 2026 il più caldo di sempre per Europa Occidentale - L’Italia che Abiteremo by Remind, pubblico e privato sul futuro delle città - Previsioni 3B Meteo 10 Luglio gsl