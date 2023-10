Tg Sport – 9/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli crolla al Maradona, grande Lazio all’Olimpico - Il trionfo di Max Verstappen, campione per la terza volta di fila - Il Brasile piega l’Italvolley, per le Olimpiadi aggrappati al ranking - Rimonta Sinner a Shanghai, conquistati gli Ottavi di Finale - A Piazza di Siena si celebra il Table Tennis X - Grande successo dei Mondiali paralimpici a Terni - La Barba al Palo - Questa Fiorentina può davvero sognare glb/gtr