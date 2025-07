Tg Sport – 8/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Non basta il gran gol di Girelli, l’Italia pareggia col Portogallo - Ancelotti, prima esperienza per il figlio Davide in Brasile - Un super Dimitrov si fa male, Sinner ai quarti di Wimbledon - Jorge Martin verso il ritorno, la Moto GP rivuole il suo campione - Hamilton crede ancora nella Ferrari e in Vasseur azn