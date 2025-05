Tg Sport – 8/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sarà il PSG l’avversario dell’Inter in finale di Champions League - Milan - Bologna in anticipo, antipasto di Coppa Italia - Sonego subito eliminato a Roma, fuori col 135 del mondo - Volley maschile, Trento è campione d’Italia per la sesta volta - Scherma, presentati a Piacenza gli Assoluti 2025 /gtr