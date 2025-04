Tg Sport – 8/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli non passa in casa di un super Bologna, finisce 1-1 - Rivoluzione Sampdoria, Evani allenatore e Mancini consulente - Trapani, Brescia e Bologna in testa al campionato di Serie A - Finalmente Martin “In Qatar per provare almeno a correre” - La Barba al Palo - Scudetto e Champions, vincere aiuta a vincere mrv