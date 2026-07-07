Tg Sport – 7/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner piega Struff in 3 set e vola in semifinale - Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per i bilanci di Napoli e Bari - Mondiali: doppietta di De Ketelaere, il Belgio travolge gli Usa - Juventus: ufficiale Massara nuovo CFO, offerta a Kessie - Milan, Cardinale accoglie Amorim a Milanello - Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B - Trent'anni di Fair Play Menarini "Per celebrare i valori delle vere vittorie” /gtr