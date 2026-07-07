Ricci “Ue unica ancora di salvezza, ora risposte su sociale e crescita”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "I cittadini europei sono più europeisti rispetto a qualche anno fa, perché anche coloro che erano diffidenti sull'Europa capiscono che, in un disordine tale dal punto di vista globale, l'Europa è l'unica ancora di salvezza. Solo con un'Europa unita e più forte c'è futuro per tutti". Così l'eurodeputato del Partito Democratico, Matteo Ricci, commentando con la Italpress le preoccupazioni socio-economiche delle famiglie europee di fronte alle attuali tensioni internazionali. xf4/ads/mca1