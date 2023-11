Tg Sport – 7/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Frosinone ha un Ibra in più, il Torino piega il Sassuolo - Napoli e Inter per ipotecare la qualificazione agli ottavi - Iga Swiatek vince le Atp Finals, Sonego rimonta a Metz - La Virtus è umana, respira Varese mentre cade anche Venezia - Maratona di New York, tra record e organizzazione impeccabile - Scherma, al via la coppa del mondo con 68 azzurri in pedana mc/gtr