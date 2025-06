Tg Sport – 6/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Chivu è la scelta dell’Inter, Juric per l’Atalanta - Spettacolo puro tra Spagna e Francia, Ancelotti pareggia al debutto - Bologna espugna il Forum, Virtus avanti 2-1 nella serie - NBA Finals, gara 1 è subito per cuori forti e la vince Indiana - Tennis, presentata la 36^ edizione del Palermo Ladies Open mrv