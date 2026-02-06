Home Video News Pillole Tg Sport – 6/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Italia, l'uscita della Juve complica la corsa europea della Serie A - Contestazione Lazio, diserzione ad oltranza dei tifosi - Eurolega, il Fenerbahçe batte il Barcellona e vola in vetta - Rugby, l'Olimpico si prepara al debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia - Formula 1, la FIA ratifica i nuovi motori per il 2026 - Strategie delle big italiane dopo la chiusura del calciomercato invernale /gtr