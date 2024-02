Tg Sport – 6/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - De Rossi continua a far volare la Roma, terza vittoria di fila - La Virtus non trema a Treviso, cade Venezia a Reggio - Test di Sepang, Jorge Martin subito in grande forma - L’Arabia spinge per il tennis, il super “6 Kings Slam” a ottobre - Presentati alla BIT di Milano i tricolori di scherma 2024 - Camera ardente a Firenze nel ricordo di Kurt Hamrin mrv