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Tg Sport – 29/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions League: il Psg vince 5-4 contro il Bayern - Inter: Dimarco, piano blindatura fino al 2028 - Juventus: pressing per Bernardo Silva, il sogno europeo - Milan: caccia a Gila e Goretzka per la prossima stagione - Aia: respinto il ricorso di Zappi, confermata l’inibizione - Atletica: Jacobs torna a Savona, punta all’oro di Birmingham - Ferrari, il nuovo pacchetto aerodinamico per Miami - Mondiali 2026, rivoluzione regolamento: doppio reset dei cartellini azn