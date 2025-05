Tg Sport – 5/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bologna e Juve pareggiano, la Roma non si ferma più - Inter, è l’ora della verità col Barcellona - Piastri vince a Miami, Ferrari sesta e settima - Italia d’oro nel fioretto femminile, argento per il maschile - Sorteggiato il tabellone a Roma, torna Sinner - La Barba al Palo - Che bella domenica del paradosso azn