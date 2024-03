Tg Sport – 5/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter vince anche soffrendo, battuto il Genoa 2-1 - Parma e Cremonese non steccano in trasferta, il Como accelera - Indian Wells, Sinner può giocarsi il secondo posto nel ranking - Bagnaia-Ducati, accordo fino al 2026 - Brignone e Moioli, regine delle nevi - L'Italia della scherma brilla agli Europei giovanili di Napoli gm/mrv/gtr