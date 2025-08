Tg Sport – 4/8/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lookman fa le bizze e vuole solo l’Inter, ma l’Atalanta non lo molla - Ko col Brest e pari con la Casertana, prime preoccupazioni per Conte - In Ungheria vince Norris. Doppietta McLaren, altro crollo Ferrari - L’Italbasket parte bene, senza Divincenzo Pozzecco studia nuove gerarchie - Diciannove medaglie ai Mondiali di sport acquatici, l’Italia è viva gsl